Marie Pettersson om begreppet som alla kvinnor tvingas förhålla sig till, vare sig de vill eller inte, nämligen moderskapet.

Moderskap. Ordet ger mig både rysningar och njutningar. Associationerna går åt alla håll, att vara mamma är det högsta och det lägsta, det mest självklara och det mest upphöjda. Slitsamt, heligt, nödvändigt. Vardag, religion.

I tio år var jag småbarnsförälder. Nu klättrar ingen längre på min kropp medan jag steker våra fiskpinnar. Jag tänker ofta på det: hur snabbt den akuta tiden rusade förbi och hur evighetslång den samtidigt kändes. Hur skuld och skam kunde tränga sig in i varje moment av tillvaron, inte minst med det första spädbarnet. Amma si, sova så, anknyta hit, tillväxtkurvan dit – ja ni vet ju, ni som levt med en bebis, hur stor press det är på ett normativt liv med en normativ kurva. Hur tristess och leda och lycka – hela paletten av starka känslor – på samma gång överväldigar och utplånar en. Jag minns ett tillfälle då en av mina bästa vänner sa: ”Du är nog inte gjord för att vara mamma”. Jag satt där med min lilla bebis och mina amningsproblem. Orden sved och sved. Hon hade hakat upp sig på att jag inte kunde ta ordet ”mamma” i min mun. Det var ingen självklarhet för mig, det där nya språket. Krypet i famnen var inte alldeles givet min ”dotter”, bara för att hon liksom kommit ur mig.

Jag var kanske inte gjord för att vara mamma, inte på det hårt mallade vis som moderskapet hade presenterats och paketerats för oss.

Det som gjorde ont då har jag lättare att förstå nu, och också se som något kraftfullt: jag var kanske inte gjord för att vara mamma, inte på det hårt mallade vis som moderskapet hade presenterats och paketerats för oss. Det var inte instant happiness och total dedikation. Och framför allt började jag mycket snart sörja det liv som, trodde jag då, dog samtidigt som barnet föddes: det fria livet, det intellektuella livet, det tänkande livet. Men jag tog tillbaka det. Att försöka sluta känna skuld var ett viktigt led i det återtagandet.

Att många kvinnor kämpar med skuldkänslor är nog ingen överdrift – problematiken är tydlig i flera aktuella böcker som har just moderskap och skuld som gemensam nämnare. Margaretha Fahlgren och Anna Williams, redaktörer för boken ”Mamma hursomhelst” menar att begreppet moderskap är något som alla kvinnor måste förhålla sig till – vi som är morsor, liksom de som av olika anledningar inte har barn. I boken reflekterar ett antal forskare och författare kring förlossningsdepressioner, adoptivmoderskap och om att vara mamma i ett nytt land – samtidens berättelser som binds ihop av mödrarnas dåliga samvete. De känner skuld över att vilja för mycket, att kunna för lite, att älska sönder eller att önska sig ett annat liv. Nästan ingen mamma i boken – varken bland de litterära karaktärerna eller bland skribenterna, tycks känna att de duger till detta det ”mest naturliga”. Vad är det för krav som ställs?

Det sorgliga är att skuldkänslan är ett arvegods, den reproduceras från en generation till en annan. I sin debutbok ”Broderier” skärskådar Burcu Sahin relationen mor-dotter. Ur dotterns perspektiv blir den traditionella modersrollen på samma gång allomfattande och skräckinjagande.

historien är full av döttrar

som ber om förlåtelse

historien är fylld av mödrar

av ursäkter

men inte av förlåtelse

Ett befriande alternativ föreslås av poeten Aase Berg i ”Mamma hursomhelst”, nämligen att minska det symbiotiska moderskapet: ”Förr eller senare måste den totala sammanblandningen mellan mor och barn ha ett slut”, skriver Berg. Om det inte finns någon makt att hämta någon annanstans blir modern lätt kvar i symbiosen ”på övertid”, något som bara spär på patriarkatets makt. Att patriarkatet byggs på symbiosens axlar, det är en intressant tanke som uppmanar till aktiv handling. Men kanske att den också genererar ännu mer… skuld.

Huvudpersonen i den kanadensiska författaren Sheila Hetis roman ”Moderskap” har en helt annan ingång till moderskapet. Hon står inför ett livsbeslut: ska hon skaffa barn eller inte? I boken väger hon för och emot – frihet mot ansvar mot ensamhet mot tradition mot lust. Som trettiosju, trettioåtta, trettionioårig kvinna blir ”valet” alltmer akut, och för att få svar vänder hon sig till litteraturen, pojkvännen, filosofin och slumpen i form av ett tärningsspel. Men egentligen finns nog svaret redan inom henne: hon vill inte ha barn. Hon slåss bara mot konventionens starka press. Sheila Heti argumenterar för en delvis ny roll för kvinnor att träda in i – en roll som inte är knuten till barnalstrande, utan som tillåter kvinnan att existera i egen rätt, bortom reproduktionen.

Romanens Sheila slits mellan moderskap och konstnärskap. Men en bild träder fram, av skrivandet och ännu mer av mödrandet, som är både romantisk och förlegad, och också per definition oerfaren: den handlar ju om föreställningar om moderskapet snarare än om moderskapet självt. Föreställningar som jag tror är som starkast i just den brytpunkt i livet som Hetis romankaraktär befinner sig i: strax före (det eventuella) första barnet och under spädbarnstiden. Barnen blir ju faktiskt sedan också vardag – tro det eller ej. Barnen är inte mitt allt, för att uttrycka mig milt – och de behöver inte heller mig som sitt allt. Det gäller, som författaren Agnes Lidbeck flera gånger påpekat, att inte tillåta sig själv att vara den enda signifikanta personen i barnets liv. Pappor finns. Andra vuxna finns. Att vara mamma är också att våga frigöra sig från moderskapet i sig.

Redan i ditt livsval är du kanske styrd av normen, och dina ekonomiska villkor.

Gjord för att vara mamma – vem är egentligen det? För tusende gången lutar jag mitt trötta trebarnsmorsehuvud mot Simone de Beauvoirs trygga axlar: mamma är ju inte någonting du föds till, utan någonting du blir (eller inte blir). Redan i ditt livsval är du kanske styrd av normen, och dina ekonomiska villkor, slumpen och turen kommer att forma dig som mamma. Dessutom måste du anpassa dig till barnet du råkade skapa. Vad kan vi säga annat än att moderskap är ett trubbigt ord som täcker in stora sjok av människor med olika livsförutsättningar. Är det ens meningsfullt att klumpa ihop oss? Att som jag vara moder till tre friska och stabila innerstadsdöttrar, hur förhåller det sig till att mödra i psykisk ohälsa, svält, flykt och förtryck? De flesta kvinnor har knappast som primär frågeställning huruvida de vill vara morsor eller skriva en bok.

Ändå är det lätt att hålla med Sheila Heti när hon skriver att alla kvinnor känner sig som brottslingar, både de som skaffar barn och de som inte gör det. Vad du än har för metod – om du väljer att inte skaffa barn, om du intellektualiserar moderskapet, eller om du tvärtom ammar kidsen tills de är fem och utplånar dig själv från jordens yta – så kommer du att känna tvånget att försvara ditt val. Cissi Wallin resonerar på sin Instagram, i ett inlägg som handlar om amning, att det enda sättet att inte vara en skuldtyngd mamma är att vara en död mamma. Hur gör vi upp med de känslorna?

Jag tror att skulden delvis har att göra med vår tids fokus på individen, vår egen avkomma och våra möjligheter att detaljstyra livet. Att välja moderskap eller inte moderskap eller att vara den perfekta mamman är i linje med allt annat vi förväntas välja: ett friskt barn, en högklassig skola, ett telefonabonnemang. Tvånget att ständigt välja skapar kravet på att också välja rätt. Och kravet skapar i sin tur skuldkänslor. I den synen passar Sheila Hetis roman bara alltför väl in.

I en av mina favoritscener i Agnes Lidbecks roman ”Finna sig” sitter huvudpersonen Anna på öppna förskolan och matar sin bebis. Hon är inte där för att hon vill vara där, utan snarare för att de andra vuxnas blickar bekräftar hennes anknytning med barnet, en bekräftelse som är mer tillfredsställande än själva relationen i sig. Scenen är både rolig och skrämmande. Den avslöjar hur vårt agerande kring barnen kan vara på samma gång performativt, ångestridet och kärleksfullt. Den yttre pressen är stor, både vad gäller det perfekta föräldraskapet och på att som mamma känna villkorslös kärlek. För mig inger Annas mekaniska blick på barnet en sorts motsägelsefullt hopp. Den svär sig fri från moderskapets helighet.