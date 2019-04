Helsingborg

SJ storsatsar på Helsingborg – ökar från 6 till 15 direkttåg till Stockholm

SJ vill att fler resenärer i Nordvästskåne väljer bort flyget för att i stället ta tåget till Stockholm. Från december erbjuder SJ tre val för den som vill åka direkttåg från Helsingborg till Stockholm – med Intercitytåg via Hässleholm, X2000-tåg via Göteborg eller nattåg via Hässleholm.

Två SJ-tåg möts någonstans i Sydsverige. SJ fortsätter trafikera Helsingborg med X2000-tåg, men trefaldigar i december närvaron i Nordvästskåne när man trafikerar Knutpunkten också med nattåg och Intercitytåg. Bild: Kasper Dudzik Häromdagen rapporterade vi om SJ:s utökade satsning på Greater Copenhagen. SJ ska från 2020 göra Malmö och Köpenhamn till ett centralt nav i sin fjärrtrafik.