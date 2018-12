Ingen miljardfallskärm för CBS-chefen Moonves

CBS sparkar sin trakasserianklagade chef Leslie Moonves utan avgångsvederlag, meddelar tv-jätten efter en intern utredning.

En lång rad kvinnor har, bland annat i en artikel i The New Yorker, vittnat om att Moonves under flera år begått sexuella trakasserier.

Utredarna har nu kommit fram till att Moonves dels har misskött sig, dels inte samarbetat med utredningen utan snarare motarbetat den.

Moonves skulle ha fått ett kompensationspaket à 120 miljoner dollar, nästan 1,1 miljarder kronor, när han skiljdes från sin anställning. Men det dras nu in, med undantag för 20 miljoner dollar som i stället ska gå till att motarbeta sextrakasserier.

Många väntar sig dock att Moonves bestrider såväl sexanklagelserna som CBS beslut om fallskärmen i domstol.