Årets klimattoppmöte i polska Katowice var indränkt i kol. Det blev en perfekt miljö för dem som kom ut som segrarna: klimatförnekarna, skriver Shora Esmailian.

Polska ungdomar, inspirerade av klimataktivisten Greta Thunberg, protesterade på FN:s klimattoppmöte Cop 24. Men segrarna var inte de, utan klimatförnekarna. Bild: Czarek Sokolowski

”This year has been fantastic”. Detta har varit ett fantastiskt år. Så sammanfattar en av världens mest envisa och ökända klimatförnekare, amerikanen Marc Morano, årets klimattoppmöte, som avslutades i polska Katowice under lördagskvällen. Sedan mer än tio år har republikanen Morano ifrågasatt vetenskapen kring den globala uppvärmningen och driver en populär klimatförnekarblogg. Han kan knappt stå still av upphetsning i en tv-intervju där han hest skriker fram sina teser om varför och hur klimatförnekare kunde komma ut som segrarna.