Countryartisten är en stark och säker låtmakare och vokalist i egen hög person.

Lera Lynn COUNTRY/AMERICANA. Folk å Rock i Malmö 18/12.

Ett vittnesbörd? Kan vi få ett vittnesbörd? Eh?

Jadå, och det är starkt. Publiktrycket när Lera Lynn kom till Folk å Rock vittnade om tv-mediets makt och genomslag. Lera Lynn är helt införstådd med det där, förstås, men frågade ändå publiken hur de blivit bekanta med hennes musik. Det givna svaret: genom "True detective", HBO-serien där hon haft en ganska liten men betydelsefull roll som skådespelande musiker. Musiken i just detta sammanhang har hon skapat tillsammans med T Bone Burnett, de genomtänkta och rotmusiksbaserade amerikanska soundtrackens maestro, och ibland med Rosanne Cash. En del av hennes repertoar är således "filmisk": berättande sånger, där berättelsen inte går att klä i enbart ord och ackord. Det är sånger som kallar fram bilder, audiovisuella stämningar.

Är hon alltså en "produkt"? Ursäkta, det var en insinuant fråga. Svaret är nej. Teve har skapat hennes lite vidare berömmelse och starkt bidragit till vissa stråk av hennes konstnärskap, men att hon är en stundtals briljant och klart personlig artist och låtskrivare i egen rätt framgår av de båda plattor hon gav ut före "True detective". Dessa låtar – hon gjorde en av dem på Folk å Rock, "Standing on the moon", och den hörde till höjdpunkterna – är lite mer countrypuritanska, men inte såtillvida att de representerar en stagnerad tradition. Lera Lynn är på alla vis en modern artist.

Det finns ändå ett tydligt före/efter i hennes karriär, och lika tydligt är hur han efter sitt tv-genombrott hamnat i ett vägskäl och i valet av två riktningar bestämt sig för att rusa lite grann i båda. Å ena sidan stiliserad musik: full av stämningar och stillbildslikt ton- och bildspråk. Tänk David Lynch, tänk Cowboy Junkies, tänk American gothic. Å andra sidan en sångtradition där hantverket ligger mindre i sound än i ackordstrukturer och handlaget med en flödande melodi. Hon behärskar bägge, och jag blev glad över hur hon live gjorde så mycket av den senare prylen. Hon demonstrerade sin kapacitet som vokalist och låtmakare inte minst i "Drive", från senaste soloplattan. Hon sjöng ut, spände upp de vokala påfågelfjädrar.

Hon är också en fena på drastiska one-liners, men de kommer bäst till sin rätt i de mer stiliserade låtarna. "I love you honey like a miner loves gold", "Six gears for pleasure" och "I cast my soul into a silver bullet", snappade jag upp från tre av dem.

Med sig på scen hade hon Todd Lombardo, gitarrist och ibland duettsjungande partner, men de visade tydligt att återhållsamhet för dem är en dygd; tonerna som inte spelas är viktiga, och när en trummaskin kopplades på nyttjades den tack och lov spartanskt. Stelt blev det väl aldrig, men då och då ändå lite onödigt högtidligt. Därför var hennes vakna sätt att hantera och tala till en publik befriande, liksom de där ögonblicken där bara tanken på ett stramt beat tedde sig avlägsen. "In another life", till exempel, gjord för årets duoplatta – just denna låt skrevs och sjöngs in med Nicole Atkins – hade en fräschör och ledighet som påminde om The Everly Brothers. Men vi fick också en höjdpunkt i andra änden av skalan: "Wolf like me", av Brooklynbandet TV on the Radio, som denna kväll lät som gjord för Lera Lynn.