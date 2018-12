Movits kommer till Helsingborg – fyra nya artister klara för Bayside festival

Utöver den tidigare annonserade amerikanska hiphop-artisten Macklemore släpper nu Bayside festival fyra nya akter som kommer att uppträda på sommarens musikfest.

Den 12–13 juli är det dags för Bayside festival på Pixlapiren i Helsingborg. Som HD kunde berätta förra veckan är en av huvudakterna den amerikanska hiphop-artisten och rapparen Macklemore.

Nu fylls artistuppbådet på med Otto Knows, Z.E, Movits! och Panda Da Panda.

Otto Knows är en av landets stora EDM-hitmakare och har haft framgångar med låtar som ”Back where I belong” (tillsammans med Avicii), ”Next to me”, ”Dying for you”, ”Din tid kommer” och ”Million voices”.

Hiphop-artisten Z.E. nominerades nyligen i tre klasser på Grammisgalan 2019. Bland annat som "Årets artist". Känd för låtar som "Positiv", "Gäller" och "Sverige vet".

Movits räknas som en av Sveriges mest populära liveakter med ett säreget sound med blåsinstrument och tunga beats.

Panda Da Panda är artist-alias för Thibo Girardon, som sedan debutalbumet "Flaoua paoua" haft en publik långt utanför Skåne.