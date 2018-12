Dropkick Murphys och Millencolin till Malmö

Det amerikanska punkbandet Dropkick Murphys kommer till Malmö nästa sommar och får svensk uppbackning. ”The warriors code”-musikerna kommer att stå på scen i Folkets Park den 25 juni tillsammans med Örebrobandet Millencolin.

Dropkick Murphys musik är en blandning av flera olika genrer men de främsta influenserna är amerikansk punk och irländsk folkmusik. Efter mer än 20 år i branschen tar det Bostonbaserade bandet med sig sitt nionde och senaste album ”11 Short songs of pain and glory” och åker på turné under våren.

Millencolin släppte sitt första album 1994 och har sedan dess turnerat flitigt världen över. Även de är aktuella med sitt nionde studioalbum "SOS", som släpps i februari.