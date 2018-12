Ineffektivt Rögle förlorade med stora siffror

Chanskavalkad till ingen nytta. Rögle hade inte hockeygudarna med sig och förlorade återigen med 4–0 hemma mot Brynäs.

SHL

Rögle 0

Brynäs 4

Inför onsdagens omstart i SHL kom inte Rögles stjärnbackar Craig Schira och Jonas Ahnelöv till spel. Rögle var tabellåtta, Brynäs skuggade en poäng bakom. När matchen var slut hade Ängelholmslaget blivit förbipasserat.

Men i början såg det ljust ut för Rögle, högkalibriga målchanser skapades och efter fem och en halv minut trodde stora delar av publiken att hemmalaget gjort 1–0. Men Kodie Currans skott tog i insidan av stolpen. Dessförinnan hade Daniel Zaar haft ett jätteläge från nära håll.

I stället tog Brynäs ledningen. Johan Alcén visade styrka i sarghörnet och kastade in pucken i slottet. Där stod Jacob Blomqvist helt ren. Och gästernas lagkapten gjorde inget misstag.

När matchklockan stod på 16.06 kom 2–0. Jesper Boqvist briljerade i förarbetet till Nicklas Danielsson som utan problem prickade rätt. Rögle fortsatte att skapa målchanser utan utdelning, exempelvis strax innan Brynäs andra mål då pucken dansade väldigt nära mållinjen.

I den första periodpausen sa forwarden Leon Bristedt, som har gjort ett mål på de elva senaste matcherna, till C More:

– Hockeygudarna är inte riktigt på vår sida i dag.

– Ibland får man in puckarna, ibland får man inte in dem. Det viktiga är att vi skapar, fortsätter tugga på och känner att vi spelar bra hockey. Vi har haft motstuds i första perioden.

Rögle fortsatte att tugga på, men pucken ville inte in bakom storspelande målvakten Joacim Eriksson. Brynäs tog timeout i början av mittenperioden – och femton sekunder senare kom 3–0. Kodie Curran, som har varit så lyckosam den här hösten, gav bort pucken i egen zon och Johan Alcén tryckte in en stolpretur. 15.20 in i den andra perioden gjorde Brynäs 4–0 genom Jesper Boqvist som ånyo visade sin höga kvalitet.

Skottstatistiken efter två perioder? 33–13 i Rögles favör.

– Det är orättvist, vi skapar mycket chanser. Det går inte med oss just nu, konstaterade forwarden Simon Ryfors när han pratade med C More efter den andra perioden.

Drygt elva minuter in i tredje perioden gjorde lånet Trevor Mingoia mål i sin debut – trodde han. Målet dömdes bort för offside i målgården.

I Rögles hemmapremiär den 22 september vann Brynäs med just 4–0. Så blev det nu också och Rögle tvingas fira jul som ett förlorande lag.