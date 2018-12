Alvarez tvåmålsskytt i Skellefteås seger

Skellefteå tog andra raka segern efter 4–2 borta mot Örebro. Och Robin Alvarez har hittat storformen och blev på nytt tvåmålsskytt.

Efter tre raka förluster före landslagsuppehållet ordnade alltså Skellefteå andra segern i följd borta mot Örebro på fredagskvällen. Återigen var det Robin Alvarez som visade vägen.

Närkingarna har däremot en tuff vecka med två tunga förluster. På onsdagen tappade nämligen bottenlaget en 3–0-ledning i tredje perioden och förlorade till sist i förlängningen borta mot Färjestad.

Inledningen var intensiv och målchanser skapades i båda riktningarna. Efter tolv minuter gjorde Örebroforwarden Jordan Boucher första målet när han rundade kassen och skickade in pucken bakom Gustaf Lindvall i gästernas bur.

En knapp kvart in i andra perioden kvitterade forwarden Robin Alvarez med ett direktskott som letade sig in intill stolpen förbi Örebromålvakten Eero Kilpeläinen.

Formstarke Robin Alvarez hade en lite trög start i Skellefteå – men nu har den förre Malmöspelaren börjat hitta målet och blev också firad tvåmålsskytt i förra mötet med Linköping.

Men strax före andra periodpausen tog Örebro på nytt ledningen när centern Rodrigo Abols distinkt skickade in 2–1 i krysset.

– Vi gör ingen bra första period. Men andra är riktigt bra från vår sida. Tyvärr släpper vi in ett, men vi för göra två nu i tredje, sade Skellefteås stjärnforward Oscar Möller till C More efter andra perioden.

Knappt tre minuter in i tredje perioden kvitterade forwarden Andreas Wingerli efter en tilltrasslad situation framför Örebromålet. Wingerli gjorde därmed sitt tionde mål för säsongen.

I mitten av tredje perioden åkte Rasmus Rissanen på matchstraff efter att ovårdat träffat Robin Alvarez med klubban i ansiktet. Skellefteås Joakim Lindström satte sedan 3-2 i powerplay via en Örebroskridsko. Strax därefter missade Aaron Palushaj en straff. Robin Alvarez fick sedan sista ordet när han skickade in 4–2 i öppen kasse.