Härfågel illa ute i svenska vintern

En härfågel har de senaste dagarna observerats i Gottröra utanför Rimbo i Uppland. Den insektsätande gästen tros ha små chanser att klara den svenska vintern.

Att härfågeln siktats inte långt ifrån Johannesbergs slott, där fredssamtalen om Jemen nyligen förts, kan låta illavarslande eftersom härfågeln i folktron anses förebåda krig och annat elände.

Men kanske är det främst fågeln själv som är illa ute. Många har i sociala medier uttryckt oro efter att ha sett bilder på härfågeln i snön.

– Om det blir en ovanligt mild, snöfri vinter kanske den kan klara sig. Jag gissar att den håller till i närheten av någon bondgård med dyngstackar där det brukar produceras lite värme och insekter under vintrarna. Men blir det en normalvinter i Uppland har den inga goda utsikter att klara sig, säger Magnus Hellström, chef för Ottenby fågelstation på Öland.

Härfågeln förekommer i Europa och är under vårarna en ovanlig men återkommande gäst i Sverige, där den även stannar och häckar vissa år. Under höstarna kan exemplar av arten komma in i landet från öster.

– Det har hänt förut att enstaka härfåglar dröjt sig kvar och försökt övervintra men det vete sjutton om de har klarat det någon gång, säger Magnus Hellström.