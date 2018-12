Turkiet: Vi ska rensa ut IS och kurdstyrkor

USA lämnar Syrien – och därmed de kurdiska styrkor man stridit tillsammans med mot terrorgruppen IS. Då lovar Turkiet att rensa ut både kurdstyrkorna och IS ur landet.

– Under de kommande månaderna kommer vi att se en insats som syftar till att få bort YPG och Daesh (IS) närvaro i Syrien, säger den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan under ett tal i Istanbul.