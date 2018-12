Balladmaxad konsert med svärta och humor

Alexander Agrell hörde Sarah Dawn Finer på Malmö Live.

Sarah Dawn Finer KONSERT · JUL. Malmö Live 21/12.

Först och främst: Såhär i jultider känns Malmö Live extra mycket som en fin klapp. I det här huset finns helt andra möjligheter att skapa något som påminner om julstämning än i stans jättehallar.

Sarah Dawn Finer fick ställa in sin vinter/jul-turné 2016 på grund av polyper på stämbanden.

När hon nu äntligen kom fyllde hon salongen och vi fick oss en rejäl dos ballader från framför allt hennes album ”Winterland” och ”Vinterland”.

Helheten hade behövt fler upptempolåtar. Över två timmar i långsamt tempo utan paus blev lite för mycket av det goda.

Samtidigt levererade Sarah Dawn Finer och de fem medmusikerna en snyggt sammanhållen och sober konsert, med smakfullt skrivna arr.

Själv är hon ju en oerhört säker och konsekvent sångtolkare med en egen stil och sin mörka, stora röst som alltid bär. Och det här sammantaget gjorde att gänget kunde fösa ihop nyskrivet svenskt med klassiska amerikanska och brittiska julmelodier och en fin ”Sometimes it snows in April” av Prince, utan att man kände av några skarvar. Den ostressade, smakfulla ljussättningen gjorde sitt till.

Skönt med en ambitiöst upplagd julkonsert och inte bara de gamla vanliga julhitsen uppradade. Sarah Dawn Finer öppnade med ”I'll be home for Christmas” och följde upp med den gamla engelska "In the bleak midwinter”. En rätt stompig och småbluesig ”Have yourself a merry little Christmas" varvade upp energin och kläddes med ett bitande elgitarrsolo från Ola Gustafsson.

Lite puls och sväng kom i form av ”Från november till april”, skriven av huvudpersonen och Bo ”Kaspers” Sundström och med en text om att fly långt bort över julen för att slippa trasiga minnen.

"Kanske nästa år", en vacker, vemodig och svagt hoppfull nyårssång signerad Sarah Dawn Finer och Mauro Scocco, kändes mycket Lisa Nilssonsk. Fast här bara tränger sig en liten praktisk fråga in: Om nu nästan alla har gått hem från festen, hur kan det ändå finnas en hel hög med skor som man måste gräva fram sina stövlar ur?

”Stockholms klockor” (Josh Grobans ”Bells of New York”) var mest känslosam dittills och följdes av den allra första låt Sarah Dawn Finer spelade in, countryballaden ”Angel”, här med stilig pedal steel från Ola Gustafsson. Sedan blev den mångsidige mannen direkt mer jazzbetonad i ”The Christmas song”. Mest jubel: efter den moderna klassikern "Vintersaga".

Mellansnacket hade en huvudroll och fick ta stor plats. Sarah Dawn Finer utstrålade avspänt självförtroende, samtidigt som hon talade mycket om osäkerhet, smärta och problem.

Till exempel höstblues, foglossning, livskris när stämbandsknutorna kom, sorg över alla svenska artistvänner som gått bort det senaste året, en tuff graviditet och förlossning och sedan trubbel med amningen.

Mycket svärta på en och samma konsert. Men Sarah Dawn Finers ton var personlig och ärlig och självironin låg ofta på lut, liksom humorn. Skämt om sex och hennes egen kroppsform fick vi också och efter ett glatt budskap deklarerade sångerskan ”nu tillbaka till ångesten”. Hon utbrast vid ett annat tillfälle ”jag var olyckligt kär i tjugo år, det blev fyra skivor av det”.

Slutet blev gott. Efter ett kort, kärnfullt tal för jämlikhet mellan könen och lika villkor lade Sarah Dawn Finer all sin känsla i finalnumret ”What a wonderful world”.