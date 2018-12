Sommaren 2018 rasade skogsbränderna i landet. De kom att betraktas som varningar om vad ett mer nyckfullt klimat kan bära med sig. Författaren Sven Olov Karlsson, vars familj förlorade sin skog redan i Västmanlandsbranden 2014, skriver om en ny krisinsikt.

Ett dis kletar i skinnet, river i halsen, en sprakande horisont i skräckinjagande aprikos. En front som rycker fram hundra meter i minuten. Stick eller brinn.

För mig är det där ett minne, sedan snart ett halvt decennium. En tidsrymd som känns vida längre. Kanske på grund av att händelsen gjorde oss äldre i en blinkning, inte sällan tio år på en dag. Svarta måndagen. Eldstormen som lade grunden till norra Europas största kalhygge, som skapade historier att dra så länge vi lever.

Den dagen var den värsta och största. En avgrund, ett äventyr, en död. En bok, en pjäs, buntar av reportage och nyheter. En massa smärta och skador.

Just det, var värst och störst. Västmanland år 2014 är passé. Utdaterat, överträffat, i färd att glömmas fastän storstädningen ännu pågår. Äsch, det där var väl ingenting.

För denna sommar blev ännu värre. Älvdalen, Ljusdal, Grekland, Kalifornien och så vidare. Mitt utrymme här räcker inte för att rada upp alla drabbade platser, all förödelse, alla dödsoffer. En kvarts miljon amerikaner tvingas fly sina hem och deras president visar dem en kratta. Skogsstyrelsens Sverigekarta är rödprickig som ett utbrott av acne.

Jag har alltså privilegiet av att ha hunnit bearbeta min katastrof. Har jag då ett ord på vägen till alla som fortfarande svettas adrenalin?

Kanske acceptans. Eller snarare, du har en rättighet. Rätten att aldrig mer behöva se en thriller, för du har fått en egen i bagaget. Rätten till din rädsla, för du har mött de krafter som långvarig torka och hetta lösgör ur grönskande idyll.

Du har rätt att sörja. I åratal, faktiskt. För den förstörda skogen kommer att ta en oherrans tid att bli sig lik igen. Du har rätt att sörja det faktum att du aldrig igen får se den som förr. Visst ska askan grönska. Men träden du minns, jättarna som skuggade stigen, deras återkomst tar hundra år. Markens mossiga svikt kommer att ta si så där fyrahundra år på sig att återställas.

Rädsla över hotet, sorg över förlusten, ilska över ödet. Det är dina rättigheter.

Jag börjar bli normal först nu. Tjatar inte längre om det där precis hela tiden. Kan betrakta de långa branterna av stående brandved, de soptippsartade fälten där slyn precis börjat resa sig mellan värmespräckta klippor, utan att munnen vrids bittert. Kan behärska mig.

Försöker få perspektiv. För det finns ju faktiskt det som är värre i denna värld än att komma nära en snabb, stor skogsbrand. Mycket värre och vida vanligare: att drunkna bland drunknande för att hjälpfartygen motas bort. Begravas levande av bomber. Mördas av indoktrinerade grannar. Eller bara sakta frätas av svält. Miljoner därute skulle gärna byta med oss, byta till att ha inte ha något värre bekymmer än att evakueras i bil från en brand och bara riskera att mista ett hem fullt av saker som ändå kan ersättas.

Jag intalar mig, trots att jag vet att optimism är en ihålig glädjekalkyl, att jag borde känna panik över att ekosystemet av allt att döma går åt helvete, om inte nu så senast när mina barn växt upp.

Alltid när klimatförändringarna beskrivs numera så kilas bränderna in bland uppräkningarna av smältande isberg och utdöende bin. Det är rätt. Men just bränderna hänger samman med klimatet i en intressant dubbelverkan.

Hettan, torkan, parkerade högtryck och förändrade vindmönster gör att små brasor kan bli stora. Och summan av alla bränder förstärker klimatets förändringar. Katten biter sin svans. Rökens luftföroreningar förstärker växthusmanteln. Visst, allt kol som är bundet i trä hamnar i atmosfären när materialet omsider förmultnar. Men det är synnerligen dålig tajming att bränna massor av skog – mer än någonsin – Kanada, Brasilien, Portugal, Borneo, you name it – precis nu när mänskligheten har sin stora fossilfest. Vedertagen forskning, se projektet MACC II, visar att skogsbränder idag står för omkring 40 procent av planetens koldioxidbudget.

Och till skillnad från kolpannor och förbränningsmotorer har skogsbränder ingen stoppknapp. Det är den enda naturkatastrof som en ensam människa, vem som helst, kan starta, avsiktligt eller inte, och som sedan lätt utvecklar sig till ett problem av sådana proportioner att inga mänskliga medel kan påverka utgången.

Jag har ännu inte studerat sommarens epidemi av bränder närmare. Jag vet inte till exempel vilken nytta JAS-bombningen i Älvdalen gjorde. Eller om internationell hjälp egentligen tillkallades i tid, eller om myndigheter, räddningstjänster och befäl denna gång lyckades vara tillräckligt talbara med varandra.

Men jag vet att även om alla gjorde så gott de kunde, troligen för att misstagen från 2014 fanns i färskt minne, så är den bistra sanningen att riktigt stora bränder inte kan besegras av oss. De släcks inte. Utan slocknar först när de vill börja slockna. Det är en skillnad. I det senare fallet kan man inget göra mer än försöka överleva.

Samtidigt styrs både brandbekämpningen och skogsbruket av människor. Och människor gör fel. Håller för hårt i regelböcker eller plånböcker. Tänker för mycket på vad de önskar sig för siffror inför valet eller i bokslutet och för lite på det verkliga priset, det verkliga slutet.

Från klimatet till pengarna: år 2014 förstördes värden för en miljard kronor. Räddningsinsatsen kostade lika mycket. Årets pris lär inte bli lägre. En gång är ingen gång, två gånger ett mönster. Sannolikt kommer sådana här händelser att upprepas med några somrars mellanrum. Som tur är finns det massor av pengar för att börja planera om skogarna för ett brandfarligare klimat. Skogsindustrin tjänar multum.

Tänk om skogens statliga och kommersiella överhuvuden skulle börja använda en aning av vinsten till att investera i brandskyddet av sin råvara? Istället för att som nu luta sig tillbaka och förlita sig på att glesbygdens utslitna deltidsbrandmän och åldrande civilsamhälle än en gång ska klara biffen?

Det önskar jag. Ovetande om vad som händer inne i styrelserummen. Det är tyst därifrån. Kanske låtsas man som det regnar. Det gör ju andra näringar.

Eller också har man till sist börjat tänka. I höstas publicerades ett uttalande undertecknat av företrädare för ägarna av 90 procent av Sveriges skog, ”Så förhindras nya brandkatastrofer”. Artikelns olika förslag har sina, till del uppenbara, poänger. Att saker och ting behöver förstärkas, förbättras, från färdigheter till pumpar och helikoptrar. Hur sådana stora satsningar ska bekostas tar författarna inte upp. Inte heller nämner de att skogsbruket ingår i både problemet och lösningen, som att granplanteringar på utpräglat torra marker kan bli rena brandbomber, eller att inplanterade rader av lövträd, "brandmantlar", förr var ett beprövat sätt att hejda en brand.

Men i en tid där alla ansvarsdiskussioner om förstörelsen av miljö och natur polariseras till den grad att till exempel klimatmötet i Polen närapå kör i diket för att oljeländerna Saudiarabien, USA, Ryssland och Kuwait vägrar använda ordet ”välkomna” om IPCC:s alarmerande klimatrapport, så får man vara glad för det lilla.

Alltså vill jag ändå se en mening i skogsägarnas artikel. En rad som är skriven i eld. De skriver att de vill starta ett samtal. Gärna! En början är att de hör vad vi säger.

Sven Olov Karlsson är författare och journalist. Hans senaste bok ”Brandvakten” (Natur & Kultur, 2017) handlar om skogsbranden i Västmanland år 2014.