Trafikverket halkbekämpar vägar i Skåne

Under lördagsnatten och söndagsmorgonen har det snöat i Skåne – vilket kan ställa till det i jultrafiken. Trafikverket halkbekämpade under söndagen i hela västra Skåne.

Trafikverket halkbekämpade under hela söndagen i hela västra Skåne. Trafikverkets lokala trafikledning räknar med halka, särskilt senare under söndagen när temperaturen väntas gå ner under noll. Inga vägar i Skåne är avstängda.