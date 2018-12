Jul i Williamsburg – en novell av Caroline Ringskog Ferrada-Noli

Det är den 14 december och i New York Times står det att en sjuårig flicka dött vid gränsen Tijuana/ Kalifornien. Hon hette Jakelin. Gränspolisen placerade henne i en buss med 50 andra latinamerikanska barn och hon var död när hon kom ut ur bussen.

FÖRFATTAREN. Caroline Ringskog Ferrada-Noli, född 1980, är författare och tv-producent. Hennes roman "Rich boy" är en av årets mest uppmärksammade böcker. Hon gör även podden "En varg söker sin pod" tillsammans med Liv Strömquist. Hon är uppvuxen i Simrishamn. Bild: Josefine Bäckström

Det finns så många ekorrar i New York. Jag kollade på en fet. En grå. Så jävla äcklig. Många latinamerikaner gick förbi en och en. I New York var det ofta mexikaner som städade och bar på sopsäckar. De verkade hederliga och trötta och verkligen korta. Hispanicmän som var en och femtio långa. Jag hoppades att jag skulle se vit ut. Att mitt hispanicutseende skulle tas för franskt. Men min känsla av att vara ett spöke så här post-halloween hade att göra med att jag mer såg ut som en råtta. I USA är mexikanerna råttor. Fast nej. Ok. Såna råttor man gjort experiment på som är helt lama och det röda i ögonen är inte aggression, det är trötthet. Ingen har något namn och alla ser likadana ut.