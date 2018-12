Youtube-pappans korvhyllning etta i England

Ladbabys riktiga namn är Mark Hoyle, och tillsammans med sin fru har han spelat in en cover på Starships hit "We built this city" från 1985, men bytt ut orden "on rock 'n' roll" mot "on sausage rolls". Låten är en hyllning till det brittiska snackset sausage rolls, som är korv eller köttfärs inlindat i smördeg. Mark Hoyle säger i videon att han ville spela in en låt och försöka få den att nå förstaplatsen på jullistan eftersom hans fru är besatt av jullåtar.