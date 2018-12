Bono och The Edge sjöng på Dublins gator

Bono och The Edge dök på julafton upp som tiggande gatumusikanter i Dublin. Glen Hansard, som har rockbandet The Frames, presenterade U2-legendarerna som "två grabbar från norra Dublin", rapporterar Sky News

Tillsammans med musikerkollegor framförde Bono och The Edge bland annat julhitten "Christmas (Baby please come home)".

– Låt muggarna gå runt, fyll dem med silver, fyll dem med hopp – det är hoppets årstid, sade U2-sångaren.

Pengarna som kom in går till en lokal hjälporganisation för hemlösa.