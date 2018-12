På Vallåsen är det vitt i backen

Se upp i backen! Skidanläggningen Vallåsen har öppnat. Här finns snö även om det är några plusgrader i luften.

Anton Karlsson, 4 år, slår till armarna på fyra mjuka figurer som står utplacerade i en av backarna på Vallåsens nybörjarområde. Han far fram på de helt nya skidorna. Bara några meter bort är det barmark men i en del av nedfarterna på Vallåsen ligger snön vit.

– Tomten kom med skidor till Anton, säger mormor Agneta Henriksson, som hjälper till att få honom upp på benen igen om han skulle trilla.

Leo Tildeberg och pappa Kim Tildeberg tar sig snabbt nerför backen och in mot sittliften för att ta sig upp för ännu ett åk. De bor i Skummeslöv och har bara 20 minuter med bil till skidbackarna.

– I år har vi köpt årskort. Det är lite isigt i backen men det håller bra, säger Kim Tildeberg.

På Vallåsen är snön i självklart fokus. Även om det är grönt bredvid så finns snö i några av nerfarterna. Det är till och med så att här finns snö som sparats sedan förra säsongen.

– Vi sparade 30 000 kubikmeter snö från förra säsongen och vi hade 15 000 kubikmeter kvar nu även efter den varma sommaren, säger platschef Jesper Malmquist.

Dessutom har nyproduktionen av konstsnö gått varm. Till förra säsongen köptes en ny teknik in som kan producera snö även när det är plusgrader. Snön läggs i stora högar och täcks med en speciell duk.

– Sedan i september har vi producerat snö men vi har faktiskt provat att använda den nya tekniken mitt i sommaren och det fungerar, säger Jesper Malmquist.

Den snö som skapas har egentligen mer gemensamt med is. Jesper Malmquist beskriver den som vårsnö som när den läggs ut i backen och packas fungerar utmärkt för utförsåkning.

Han ser hur tekniken gör att anläggningen inte längre är lika beroende av att det ska bli kallt som den var tidigare.

– Det betyder mycket att vara igång. Målet var att öppna i december och det har vi gjort. Nu hoppas vi att kylan kommer tillbaka. Nästa mål är att kunna hålla öppet till slutet av mars, säger Jesper Malmquist.

Nybörjardelen av anläggningen öppnade under en helg i mitten av december. Sedan öppnade Vallåsen för säsongen lördagen den 22 december. Under juldagen gick det att åka även i nedfarten som går under namnet Köpenhamn. Vallåsens längsta nedfart är 1 260 meter lång.

På juldagen var fem av totalt elva pister öppna och fem av sju liftar igång. Snödjupet låg på 125 centimeter.

Några nyheter för den här säsongen är att grillområdet förbättrats och att man byggt ut skiduthyrningen med 300 kvadratmeter.

Man brukar säga att många danskar söker sig till Vallåsen men på juldagens förmiddag syntes mest svenskar till.

Jesper Malmquist ser hur flera olika grupper av utförsåkare söker sig till Vallåsen. Det handlar exempelvis om de som är nybörjare och provar på att åka för första gången. Sedan finns det de som vill damma av åkningen innan de ger sig av till någon större skidort.

– Och vi har haft många barnfamiljer här sedan vi öppnade, säger Jesper Malmquist.