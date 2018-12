I somras kom beskedet att välgörenhetsstiftelsen Jonsters Charity skulle avvecklas. Men nu har grundaren Jone Sølvik tänkt om. Stiftelsen kommer att leva vidare.

För snart tio år sedan startade Jone Sølvik organisationen Jonsters Charity, som samlar in pengar och stöttar behövande barn och ungdomar i nordvästra Skåne. Mängden pengar som kom in och antalet projekt Jonsters Charity kunde genomföra växte över åren. Till sist kände Jone Sølvik att arbetet med stiftelsen inte gick att kombinera med barnfamilj, hus och jobb.

– Under 2018 blev det väldigt mycket och i somras kände vi att nu klarar vi inte det här längre, säger Jone Sølvik.

Styrelsen beslutade att lägga ner Jonsters Charity.

– Många hörde av sig och det blev otroligt mycket ledsna miner.

Men under hösten har han och styrelsen tänkt om och nu backar de från beslutet. Stiftelsen ska leva vidare, om än med en mer begränsad verksamhet.

– Vi från Jonsters Charity klarar inte att lägga ner. Arbetet betyder så mycket för så många.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. På Facebook flödade kommentarerna in – "Bästa beslutet ever, keep up the good work", "FANTASTISKT", "En försenad julklapp!!!".

Tidigare har organisationen stöttat ett relativt brett spektrum av aktiviteter för barn och unga. Fotbollsskolor, sommarläger för nyanlända, språkstipendier, upprustning av rum på barn- och ungdomsmedicinavdelningen på Helsingborgs lasarett och mycket annat. Men framöver kommer stiftelsen att skala ner verksamheten och enbart fokusera på det som Jone Sølvik brinner allra mest för, att under en dag eller en helg förverkliga svårt sjuka barn och ungas drömmar. Det kan handla om allt från att att få träffa en idol eller bo på ett fint hotell till att flyga flygplan. Stiftelsen har mycket pengar kvar i kassan och under 2019 kommer många barn därför kunna få minnesvärda upplevelser.

– Det blir så nära och påtagligt när vi gör detta, vi ser direkt vilken skillnad det gör.

Jone Sølvik berättar att det är långt ifrån ovanligt att de sjuka barnen som får någon dröm uppfylld genom Jonsters Charity ger tillbaka, till exempel genom att starta en egen insamling på sin skola.

– Det är det jag vill, att få människor att tänka på andra.

För Jone Sølvik innebär förändringarna att han kan fortsätta göra något han tycker är viktigt samtidigt som arbetsbördan inte blir för stor.

– Framöver kanske det blir några timmar i veckan från att ha varit tio timmar i veckan.