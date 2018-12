Utåt är det tyst och lugnt i svensk politik. Men sannolikt råder febril aktivitet inom flera riksdagspartier för att få ihop underlag till en ny regering. På fredagen ska Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S) återrapportera till talmannen om hur förhandlingarna går.

Rimligtvis är det S-ledaren som har en lösning närmast till hands. Visst misslyckades hans förhandlingar med C, L och MP till följd av oenighet med C på arbetsmarknadsområdet. Men av Löfvens senare uttalanden att döma kan han tänka sig vissa eftergifter till Centerpartiets Annie Lööf. Motståndet inom arbetarrörelsen borde han kunna bemöta med hjälp av ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Som tidningen uppmärksammade på torsdagen väntas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd till flyktinginvandrare öka rejält under de närmaste åren.

En hel del av dem som kom till Sverige under migrationsvågen 2015 är på väg in på arbetsmarknaden. Under den fasen får de etableringsersättning från Arbetsförmedlingen och många tar sig vidare till jobb eller utbildning. Men i synnerhet personer med låg utbildning tenderar att behöva fortsatt stöd från samhället. Då hänvisas de till ekonomiskt bistånd som kommunerna betalar via sina socialnämnder.

Andelen bistånd till flyktinginvandrare har ökat på senare år, trots att det varit ekonomiskt goda tider med hög efterfrågan på arbetskraft. Och nu anas tecken på vikande konjunktur, vilket knappast gör läget enklare för kommunerna.

Löfven framställde höstens val som en folkomröstning om välfärden. Då kan en eventuell S-ledd regering inte gärna lämna kommunerna – som levererar en stor del av välfärdstjänsterna – i sticket med högre kostnader. Mer måste göras för att flyktinginvandrare ska kunna få jobb. Inte minst i det perspektivet finns det skäl för Löfven att närma sig Lööf på arbetsmarknadsområdet.

Centerpartiet anser att nyanlända ska kunna anställas med lite lägre ingångslöner. Därtill vill C sänka arbetsgivaravgiften för småföretag och låta bolag med upp till femtio anställda få undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar.

Löfven medgav nyligen att arbetsrätten från 1970-talet kan behöva anpassas till dagens förhållanden. Det räckte för att LO-ledningen skulle gå i taket. Men ingen kan blunda för att mer måste göras för att få nyanlända i arbete och det är i småföretag som fyra av fem nya jobb växer fram.

En överenskommelse mellan S och C på arbetsmarknadsområdet behövs alltså inte bara för att få underlag till en ny regering, utan också för att fler ska kunna få jobb. I förlängningen sänks då också kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket ger utrymme för välfärdssatsningar.

Så låt vara att Löfvens trevande försök väcker upprörda känslor i de fackliga leden. För en S-ledare som gått till val på förstärkt välfärd borde en sådan uppgörelse vara värd att strida för.