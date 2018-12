Snabb ökning av ekonomiskt bistånd till flyktinginvandrare väntas

Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd till flyktingar väntas öka markant de kommande åren. Sveriges kommuner och landsting räknar med att de nästan fördubblas fram till 2025.

De flyktingar som anlände till Sverige under 2015 och 2016 är just nu på väg ut på svensk arbetsmarknad. Som försörjning under denna fas får de etableringsersättning via Arbetsförmedlingen.