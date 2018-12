Dramatiskt spelår i Sverige

Spelserien "Fifa" fortsätter att vara årets mest sålda spel. Även westerneposet "Red dead redemption 2" fick svenskarna att öppna plånboken. – Spel växer, folk verkar spela mer än någonsin, säger John Eidelmann, ordförande för Angi.

Det är inte några jätteöverraskningar som letat sig in på topp 20-listan över årets mest sålda spel, exklusive mobiltitlar, enligt branschorganet Angi.

Fotbollsintresset driver upp "Fifa 19" i topp, och förra årets etta, "Fifa 18", var det fjärde mest sålda spelet. Utvecklaren EA:s förmåga att finslipa sitt vinnande koncept håller i sig.

– Det är ett globalt fenomen och en av de absolut bäst säljande titlarna på global basis. Fotboll är fotboll. EA bevisar sig år efter år i form av kvalitet och produktutveckling, de levererar en värdig produkt att sätta namnet Fifa på, säger John Eidelmann.

Tvåa på listan är det hajpade westernspelet "Red dead redemption 2", som släpptes under hösten och snabbt blev populärt.

I flerspelarskjutarkampen tog "Call of duty: Black ops 4" hem segern framför svenskutvecklade "Battlefield V". "Battlefield" släpptes dock betydligt senare och möjligtvis kan Dices återgång till andra världskriget locka nya spelare över tid.

– "Call of duty" har lyckats att förnya sig själv på ett sätt som jag tror att konsumenterna har efterlängtat. Att man har gått från det som var ganska linjära singelplayerupplevelser till att ta sig an den här enorma målgruppen som "battle royale" innebär. Och det har man gjort med bravur, säger Eidelmann.

Två Playstation-exklusiva titlar letade sig in på topp-tio-listan i Sverige. "God of wars" nystart där Kratos och hans son högg sig igenom asagudarna i kylslagna nordiska miljöer hamnade nia, och Insomniacs "Spider-man" svingade sig in på en åttondeplats.

– Det är en bedrift, säger Eidelmann, även om han tillägger att Playstation är betydligt vanligare i svenska hem än Xbox.

"Spider-man" utmärker sig också på topplistan genom att vara det enda spelet på topp 20 som inte är en uppföljare, med undantag för två år gamla "Overwatch" som fortsätter att sälja bra i Sverige.

Svenskarna köper spel som i övriga Europa, enligt Eidelmann. Det som sticker ut på den svenska topplistan är ishockeyspelen i "NHL"-serien, som inte alls går lika bra i mindre ishockeytokiga nationer.

Men topplistan gäller bara fysiska exemplar, vilket står för en krympande del av marknaden. Bara 38 procent köpte spelen på skiva. Dessutom tar spel som "Fortnite" mark, som inte syns alls i försäljningen då spelet är gratis att ladda ned. Fortnite är en av pionjärerna i det så kallade battle royale-spelläget, där 100 spelare släpps ned på en bana och kämpar för att bli den sista överlevaren.

– 2018 har varit ett ganska dramatiskt år, för det har varit ett skifte i vad konsumenter vill ha och spelar. Det är året då Fortnite slog igenom. Inför 2019 tror jag att de traditionella utvecklarna kommer att lägga mycket pengar på att titta på vad man kan göra för att appellera en yngre målgrupp, säger Eidelmann.

Han tror också att spelskaparna försöker att knyta spelarna närmare sig genom att tillhandahålla innehåll över tid, exempelvis genom prenumerationstjänster och nedladdningsbart material.

– För fem år sedan handlade det om att ge spelarna 15 timmars upplevelse, och sedan var det över. Det är något som vi kommer att se allt mindre av, säger John Eidelmann.