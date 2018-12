Mindre mumbo-jumbo och mer Pipilloti Rist! Linda Fagerström önskar fritt inför konståret 2019.

International art speak

Talar du IAE? Inte? ”International art English”, som också kallas ”International art speak” är den prosa som alltför ofta möter besökare på gallerier och biennaler. Det är ofta engelska, men oavsett språk handlar det om ett slags mumbo-jumbo för konst, tyngt av adjektiv och luftiga formuleringar i stil med ”konstnären använder fotografins språk för att undersöka minnets funktion genom att rikta uppmärksamheten mot den förflyttning i tid och rum som uppträder i dess rike”.

Vad betyder en sådan mening? Ingen vet. Men, ju mer pengar det finns i samtidskonst, desto starkare är behovet av att marknadsföra den i fluffigt formulerade pressreleaser, på utställningsskyltar och broschyrer. För 2019 önskar jag mig ett IAE-fritt år, där vi respekterar språket och slutar säga sånt skräp som ”verkligheten är den spelplats till vilken konstnären förhåller sig” – blä!

Levande korall

Den nyans som kallas ”Pantone 16-1546”, även känd som ”Living coral” har utnämnts till 2019 års färg. Levande korall, till skillnad från död korall, är förstås helt rätt sak att trenda i vår miljökrisande tid.

Företaget Pantone, som sedan 1960-talet systematiserat färgnyanser i invecklade scheman, älskas av designers. De kan slänga ur sig saker som ”Jag sa ju att 17-1986 är alldeles för mörk!” som en Ikea-anställd ropade till kollegan bredvid när jag åkte tåg till Älmhult förra veckan. Med ett så klimatsmart val i korandet av ”årets färg” kommer Pantone under 2019 på allvar att börja sitt triumftåg även utanför reklambyråernas kontor.

Peak af Klint

I konstvärldens cupvinnarcup ”Totaldominans av tillvaron” har skulptören Tony Cragg vunnit de senaste åren. Helsingborg, Malmö, Uppsala, Borås – snart sagt varenda mellanstor svensk stad är craggifierad. Konstnärens hemstad Wuppertal når snart två Craggskulpturer per capita.

Svenska Hilma af Klint har, alltsedan megautställningen i Stockholm och på Louisiana 2013-14, blivit Craggs besvärligaste utmanare med viktiga delsegrar: hennes konst har synts på Venedigbiennalen, Anna Laestadius Larsson skrev den fiktiva biografin ”Hilma. En roman om gåtan Hilma af Klint” och så i höstas: New Yorks konstkritiker föll i unison extas inför H af K-utställningen på Guggenheimmuseet. När nu operan Hilma af Klint sätts upp under våren, med Malmökompositören Benjamin Staerns musik, pekar nu allt på att vi under 2019 kommer uppleva en så kallad ”Peak af Klint”.

Utspädd konst, nej tack

För 2019 önskar jag mig fler konstupplevelser som tilltalar mig rakt och direkt. Ganska mätt på 2018 års vardagstrend där konsten ofta späddes ut till att bli en vandring eller en fika, ser jag mycket fram emot Pipilotti Rist-utställningen som Louisiana öppnar i mars. Pipilotti Rists konst är alltid omedelbar och klar: rörliga bilder i hypnotisk dans över ett helt galleritak, humoristiska tjuvnyp och känslosvall. Förföriskt vackert, men djup och intellektuell komplexitet ligger alltid just under den förföriska ytan.