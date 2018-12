Röglemålvakten stängs av: ”Domaren skrattade åt mig”

Ville Kolppanen fick matchstraff efter en gest mot domaren. Nu straffas Röglemålvakten och stängs av i två matcher.

– Jag hade inte gjort så utan anledning, säger han.

Rögles målvakt Ville Kolppanen stängs av. Bild: PETTER ARVIDSON

Det var efter slutsignalen i Rögles förlustmatch borta mot Örebro under onsdagen som Ville Kolppanen fick matchstraff. I en intervju med HD-sporten direkt efteråt var målvakten upprörd, främst över domslutet att godkänna Örebros 4–2-mål efter videogranskning när en hemmaspelare tryckte in pucken i nät när den var under Ville Kolppanen.