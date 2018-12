Woodstockfestivalen arrangeras på nytt

I augusti 1969 samlades uppskattningsvis 400 000 människor på en åker i den amerikanska delstaten New York för att delta i den legendariska Woodstockfestivalen.

Nästa sommar arrangeras musikfestivalen åter på samma plats, för att fira 50-årsjubileumet. Mellan den 16-18 augusti bjuds festivalbesökare i alla åldrar in för att uppleva "musik, kultur och gemenskap".

Den ursprungliga festivalen är en av musikhistoriens mest kända. Spelschemat 1969 innehöll stora artister och band som Jimi Hendrix, Janis Joplin och The Who. Många av dem som uppträdde då är inte längre vid liv, men än finns det musiker som skulle kunna stå på scen även under uppföljaren, däribland Neil Young, Joan Baez och Pete Townshend från The Who.

Woodstockfestivalen 2019, som arrangeras av Bethel woods center, kommer att bjuda in artister från olika genres och decennier, men har ännu inte avslöjat några namn.