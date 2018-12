Mattias Oscarsson ser det revolutionerande avsnittet av Netflix-serien "Black mirror" där du kan styra handlingen själv.

Black mirror: Bandersnatch STRÖMMAD FILM. SKRÄCK/DRAMA. Storbritannien/USA, 2018. Regi: David Slade. Med: Fionn Whitehead, Will Poulter, Craig Parkinson, Alice Lowe. Längd: Från 0.40 till 2.30, beroende på hur du väljer att se filmen.

Interaktiv film – en fluga eller framtiden? Vill vi själva aktivt påverka handlingen, eller bara luta oss tillbaka i soffan? Netflix har testat formatet i några barnprogram, men det senaste fristående avsnittet av skräck- och science fiction-serien "Black mirror", "Bandersnatch", är i jämförelse vanvettigt ambitiös och definitivt revolutionerande. Man kan likna det vid ett existentiellt pussel, eller en labyrint som du ramlar ner till via ett kaninhål – Bandersnatch är en varelse i "Alice i Spegellandet", och det finns flera referenser till Lewis Carrolls böcker. Här finns också en tydlig släktskap med Jorge Luis Borges labyrintiska noveller och David Lynchs metalekar i exempelvis "Mulholland drive" och "Inland empire".

Den första scenen utspelar sig vid ett frukostbord i England år 1984. En pappa frågar sin tonårsson, Stefan (Fionn Whitehead, från "Dunkirk"), vilken sorts flingor han önskar sig, och du som tittare väljer genom att klicka på skärmen. I nästa scen får du välja vilken kassett – Thompson Twins eller hitsamlingen "Now" – som Stefan stoppar i sin Walkman när han tar bussen in till London, där han ska besöka ett datorspelsföretag och försöka sälja in ett hemmasnickrat spel.

Inledningsvis är det till synes triviala val, men även de små besluten visar sig – liksom i det verkliga livet – ha betydelse. Och snart ställs tittaren inför livsavgörande, ibland rentav makabra, alternativ – ta lsd? hoppa från en balkong? – där man likt en gud får leka med Stefans liv. Under tidspress, ska tilläggas. Det är svettigt.

Den som har följt manusförfattaren Charlie Brooker och hans mästerliga, svart humoristiska "Black mirror", som skärskådar våra digitala liv genom dystopiska scenarier, vet att form och innehåll alltid är kongenialt sammanflätade. Metanivåerna i "Bandersnatch" inger en känsla av svindel.

Stefan håller på att utveckla ett datorspel där spelaren väljer sin egen väg. Spelet är baserat på en interaktiv roman av en död kultförfattare, som under arbetet med boken blev galen och började ifrågasätta om fri vilja existerade. Den psykiskt labile och pillerknaprande Stefan, hårt pressad att leverera datorspelet i tid, börja uppvisa oroväckande likheter med författaren. Han frågar sig om han är övervakad av myndigheterna eller styrd av en högre makt. Den högre makten är givetvis du – tittaren.

"Bandersnatch" liknar inget som jag har sett tidigare. Upplevelsen påminner vagt om ett förstapersonsdatorspel, men graden av identifikation och därmed inlevelse är mycket starkare.

Handlingen förgrenar sig ut i mängder av tänkbara framtider som ibland korsar och slår knut på varandra, och som går att kombinera på – ja, faktiskt – flera miljarder olika sätt. Lyckas du hitta den snabbaste vägen genom labyrinten kan en tittning ta 40 minuter, med andra val kan filmen ta drygt två timmar. Det finns gott om återvändsgränder som riskerar att kasta dig tillbaka i handlingen och tiden, ibland loopar som först verkar vara omöjliga att ta sig ur, och ibland läcker de parallella framtiderna in i varandra på ett både snillrikt och obehagligt sätt, vilket understryker huvudpersonens mentala förvirring. Det finns minst fem olika, olyckliga slut; vissa skruvat metahumoristiska och andra bottenlöst tragiska. Finns det ett lyckligt slut? Jag vet inte, jag har inte hittat det ännu.

Efter några tittningar – för du börjar genast om från början, du vill rädda Stefan – känns det inte längre som att du spelar filmen, utan som att filmen spelar dig. Din fria vilja är, likt Stefans, en illusion.

Visst har det gjorts interaktiv film förr där publiken får rösta om vad huvudpersonerna ska göra, ett berömt exempel är tjeckoslovakiska "Kinoautomat" (1967). På 70-talet kom interaktiva ungdomsromaner där du fick bläddra fram och tillbaka beroende på vilka handlingstrådar du valde – och med internet har detta blivit en egen, om än liten, litterär genre. Redan på 80-talet fanns det datorspel med filmade inslag med skådespelare där du kunde påverka utgången. Experimenten har varit gimmickbetonade, och även om "Bandersnatch" inte helt lyckas skaka av sig en liknande känsla är den tekniskt och konstnärligt på en helt annan nivå; det enda som solkar är några onödigt iögonfallande produktplaceringar.

En fluga eller framtiden? Vi kommer nog att få se många leka med interaktiv film och tv framöver, men Charlie Brooker sätter ribban väldigt, väldigt högt med "Bandersnatcher". Det här blir svårt att toppa.