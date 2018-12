Kennelklubben debuterar efter 30 år

Fakta

Kennelklubben bildades för 30 år sedan i Göteborg.

Duon består av radioprofilen Christer Lundberg, som har medverkat i "Christer i P3", "Kvällspasset i P4" och "Ring så spelar vi". Dessutom har han skrivit två böcker, "Gräspojken" från 2012 och "Bläckfisken" från 2015. Han har även ett förflutet som sångare i syntpopbandet Universal Poplab.

Den andra medlemmen är Martin Brändström, som sedan 1998 är keyboardist och producent för death metalbandet Dark Tranquillity som tillsammans med At the Gates och In Flames anses utgöra grunden för musikstilen melodisk death metal.

Nu är de aktuella med sitt självbetitlade debutalbum.