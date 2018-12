Recension: Jay Smith ger kärv röst åt livet

HD:s recensent Göran Holmquist var på plats på fredagens konsert på The Tivoli.

Snudd på utsålt och många välbekanta ansikten i salen när The Tivoli fylldes på fredagskvällen. Jay Smith med nytt band premiärgigade på hemmaplan där allt startade en gång. Att Smith & Thell (med lillsyrran Maria Jane) öppnade med ett avskalat set i samklang med storbrorsans country bidrog till myset. Sorlet lade sig när duon framförde en handfull av sina stämningsfulla ballader.

Gitarristen Niklas Svärd var en annan kär gäst. Efter huvudpersonens vokalt känslofulla men aningen enahanda inledning accentuerade den mer mångfacetterade gitarristen melodierna. Vad som gör Jay Smith intressant är inte låtarnas originalitet. Det kraftfulla raspet är hans främsta tillgång. Röstens personliga uttryck berättar mer än de klichéfyllda texterna.

Countrytrubaduren namndroppar hellre mytiska Mississippi än mer lokala vattendrag. Nordvästskåningen tar oss till alkoholflödande hak. Snälla The Tivoli är ju inget ruffigt honky tonk längs Route 66, men premiärpubliken är med på noterna. Med sina fyra musiker ger sig den från rock och grunge till country omvände Idolvinnaren in på nya vägar. Okonstlat, som scenklädseln och snacket. Det är inte obanad terräng, för många har gått här före honom. Titlarna, egna och andras, berättar om livets kärva motlut. Cry a tear in my beer, typ: Drink a beer, Whiskeysippi river, Redneck side of me. Marcus Östenssons pedal steel adderade feeling.

Mittsunds i konserten, i Closing time som tillägnas frun, lättar han från trubadurpallen och rör sig fritt över scenen. Bandet mullrar och bullrar stadigt mer än det finlirar. Countryrock som är fotstampigare än dynamisk. Tung rytm, drivande gitarrer, mer av robust dansbandscountry än sårig Hank Williams. Inslag av blues adderar svärta. I den självvalda rollen som outlaw gör Jay en Thorsten Flinck och tänder en cigg på scenen. Väldigt mycket no no där, men klubbens storpappa Hasse syns inte till.

En del material hörs för första gången. Låtarna hakar fast och kan nog bli favoriter de med. Men det är gamla godingar, från Von Benzo (Medicine) till årets singelsläpp som möter mest respons – Ten feet off the ground, Roots (som testats på Svensktoppen), Let my heart go och senaste singeln My everything. Extranummer krävs och levereras. Folk tjoar med i favoriterna. En lyckad turné- och nystart.