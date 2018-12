Sekunddrama när HHC tog hem derbyt

Hockeyettan södra

HHC–Tyringe 5–4 efter förlängning

En stark spurt räddade två pinnar till HHC i derbyt mot Tyringe. Efter att ha hamnat i underläge med både 0–2 och 2–4 jobbade hemmaspelarna sig in i matchen.

4–4 skickade Victor Mångs in efter 19.43 av rond tre och den avgörande 5–4-pucken sköt Jesper Rosdahl in 36 sekunder in i förlängningen.

– Men tidigare i matchen tycker inte vi kom upp i nivå, säger HHC-tränaren Tim Brithén. Det är svårt att ta på, men vi spelade omständigt och var inte påkopplade i dag heller.

Segern innebär att HHC kliver upp på rätt sidan strecket i bottenstriden.

– Där vi ska hålla oss, säger Brithén.