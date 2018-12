Lärare sände kärleksbrev och sexofredade elev

En lärare i Skåne åtalas för att ha sexofredat och skickat massor med kärleksmeddelanden till en tioårig pojke som gick på skolan där läraren arbetade.

Handlingarna ska ha begåtts under en period i början av 2018. Förutom kärleksbetygelser och andra meddelanden via chattappen Messenger ska läraren enligt åtalet också vid upprepade tillfällen med sina läppar ha vidrört pojkens mun under skoltid, skriver Kvällsposten