44:e året med Bjäre Cup

Fotbollsturnering i dagarna fyra när 80 lag tävlar i Strandängskolans idrottshall.

Under trettonhelgen spelas fotbollsturneringen Bjäre Cup för 44:e året i Strandängskolans idrottshall. Från den 3-6 januari gör ett 80-tal lag upp i de olika klasserna från 7-åringar till seniorklasser. Under lördag eftermiddag och kväll avgörs kommunmästerskapet för damer och herrar. Som arrangör av årets turnering står Västra Karups IF med Lars och Göran Mårtensson i spetsen.