Chance the Rapper avslöjar hjälteinsats

Den amerikanske artisten Chance the Rapper tog till Instagram under nyårsafton för att sammanfatta årets stora händelser. Under sin nyårsreflektion delade rapparen med sig av ett tidigare okänt hjältedåd.

"Jag har aldrig berättat det här för världen men jag räddade livet på en person i påskas", skrev rapparen.

Det var när hiphopstjärnan var på väg till kyrkan under påskledigheten som en bil plötsligt körde förbi honom i hög hastighet och kraschade rakt in i en vägg.

"Jag var den enda personen som var där när det hände och bilen brann så jag var tvungen att slå sönder rutan, ta av säkerhetsbältet på föraren och dra ut den fullvuxna och medvetslösa mannen ur bilen".

Chance the Rapper bad sedan sina 9,3 miljoner följare att höra av sig om de hade någon information om hur det gått för de personer som skadats i olyckan – och fick lyckligtvis napp.

"En grabb skrev just till mig och sa att det var hans morbror och att han överlevt!", skriver stjärnan på Twitter.