Dr Hook-stjärna död – blev 81

Den amerikanske artisten Ray Sawyer är död. Han avled i Daytona Beach i Florida efter en kort tids sjukdom, skriver Page Six.

Sawyer är mest känd som sångare, gitarrist och slagverkare i countryrockbandet Dr Hook & the Medicine Show.

Bandet bildades i New Jersey 1969 och hade sin storhetstid på 70-talet med låtar som "A little bit more" och "Sylvia's mother".

Sawyer var inte frontman, men han blev ändå bandets mest kände medlem – mycket på grund av sin karaktäristiska stil med cowboyhatt och lapp för ögat. Lappen fick han efter att ha förlorat ena ögat i en bilolycka.

1981 hoppade han av Dr Hook för att satsa på en solokarriär. Under senare år turnerade han med nostalgibandet Dr Hook featuring Ray Sawyer innan han drog sig tillbaka 2015 på grund av sviktande hälsa.

Ray Sawyer blev 81 år gammal.