Flera inbrott i Båstad och Förslöv under mellandagarna

En villa i Hemmeslöv i Båstad drabbades någon gång under eller efter julhelgen av inbrott. Enligt polisanmälan har gärningsmännen brutit sig in i huset via altandörren och sökt igenom bostaden. Det är dock oklart vad som stulits.

Det är bara ett av minst fyra inbrott som rapporterats. På Prästgårdsvägen i Förslöv slog inbrottstjuvar till vid 19-tiden på kvällen den 29 december. Ett fönster ska ha brutits upp, men det är oklart vad som stulits. Polisen har genomfört en brottsplatsundersökning.

Under nyårshelgen upptäckte ägarna till ett fritidshus på Stenhotten utanför Förslöv att man haft inbrott i ett garage, där delar till ett stängsel stulits.

På Boarpsvägen i Båstad ska tjuvar ha slagit till medan husägarna låg och sov. På nyårsmorgonen upptäcktes inbrottet.