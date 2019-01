Ekonomi

Här är 2018 års dyraste hus i nordvästra Skåne – kommun för kommun

Dyraste huset som såldes i nordvästra Skåne under 2018 är en gård i Tågarp som gick för nästan 30 miljoner kronor.

Betydligt billigare bostäder finns i bland annat Perstorp där dyraste villan kostade under tre miljoner.

Kolla in prislistan här nedan – kommun för kommun.

Några av de dyraste fastigheterna som såldes i nordvästra Skåne under 2018. Se hela listan längre ner i artikeln. Bild: Therese Bruno Romell/Michael Lundblad/HD Under 2018 har det kommit färre besökare på husvisningar och spekulanterna har varit försiktigare än året innan.