Den polske författaren Witold Gombrowicz är kultförklarad för sin autofiktion – men han hade även en hemlig dagbok, som först nu getts ut på svenska. Gabriella Håkansson läser de tabubelagda sexnoteringarna och funderar över hur det som göms undan påverkar litteraturen.

Witold Gombrowicz Kronos. Övers Irena Grönberg. Albert Bonniers förlag.

Vad gör hemligheter med en människa, och hur påverkar de litteraturen?

Frågorna dyker upp när jag läser ”Kronos” av den polske författaren Witold Gombrowicz, en ”hemlig” dagbok som nu kommit i dagen och översatts till fin svenska av Irena Grönberg. Det är svårt att säga vad ”Kronos” är, men enklast kan den nog betraktas som en pendang till den autofiktiva ”Dagboken”, som Gombrowicz började på 1952 under exilen i Buenos Aires, och som på ett nyskapande sätt blandar essäistik, fiktion och dagbok. Men medan ”Dagboken” rymmer nästan tusen sidor, är ”Kronos” bara en mapp med minnesanteckningar. Så här kan det se ut: ”1945 I. La Falda. Schack med Z. Taureleco och Canoveri (han med telefonerna). Majs. Promenader till Valle Hermoso, ner till floden. De första grå håren – rynkor.”

De flesta poster består av uppräkningar av mediciner, klädinköp och ekonomiska transaktioner och kryptiska anteckningar, andra är lite mer utförliga kring vem han träffar och vad de gör, men för att förstå vem som är vem i exiltillvarons myller så måste man lusläsa noterna i myrstil, vilket är mördade tråkigt.

Ändå tycker jag att ”Kronos” är fascinerande, inte minst för att den säger något om hur man väljer att summera sitt liv.

För Gombrowicz tycks valen ha fallit på möten, publiceringar, sjukdomar, klädinköp och sexuella kontakter. De erotiska avslöjandena är såklart kontroversiella eftersom han nu för första gången outas som bisexuell, och kanske ännu mer för att alla sexmöten diarieförs så noggrant. ”En ung brunett. En ung puta./…/ en gammal muchacho/…/”En chico/a från grannpensionatet.”.

Han kallar sexträffarna för sina ”aktiviteter”, och slutar varje år med en sammanfattning. ”Vad det erotiska beträffar har jag varit handlingsförlamad (därefter sjukdom). Liten aktivitet under andra halvåret.”

Från och med flytten till Argentina 1939 är det männen som står i fokus. Han träffar dem på klassiska bögcruisingställen och föredrar yngre män av lägre klass. Utlösning markeras med en diskret cirkel i kanten på manuset som finns med som faksimil i Bonniers utgåva, och intressant är att Gombrowicz ofta lämnar det öppet om det är feminin eller maskulin ändelse på sina namnlösa sexpartners. En intrikat teori är att han egentligen inte alls var intresserad av kvinnor men kalkylerade med att det skulle vara mer lättsmält för eftervärlden att ta in att han varit bisexuell än homosexuell. Kanske skulle det också vara lättare att få ett Nobelpris om hans verkliga läggning hölls hemlig och några manliga partners blev kvinnliga?

Med detta i åtanke undrar man givetvis hur autentisk ”Kronos” egentligen är? Med Gombrowicz vet man aldrig. Hela hans författarskap bygger på ambivalens och manipulation, maskspel och ifrågasättande av absoluta sanningar. Kanske kan man betrakta den som ett dokument som är tänkt att tjäna som ett minnesskelett för ”Dagboken”, samtidigt är det möjligt att Gombrowicz konstruerade delar av den med framtida biografskrivare och akademiledamöter för ögonen.

Man kan också fråga sig om sexdetaljerna är så intressanta idag? Promiskuitet är ingen stor sak, och homosexualitet är avkriminaliserat. Samtidigt visar den privata dagboken hur stor och viktig del av hans liv som har utspelat sig i lönndom, och det väcker frågor kring hur hemligheter påverkar litteraturen. Borde inte det lönnliga pocka på och vilja bli synliggjort i texten? Och när det inte får synas – förklär det sig inte då och dyker upp som undertext eller i maskeradkostym? Ofta har Gombrowicz lästs som en filosofisk strukturalist, men efter att ha plöjt ”Kronos” ser jag i hans romaner snarare en absurdist som medvetet eller omedvetet tematiserar en gaytematik som var långt före sin tid.

Även hustrun Rita måste här nämnas. Den unga kanadensiska litteraturvetaren Rita Labrosse flyttade in hos Gombrowicz en bit in på 60-talet. Hon var då i färd med att avsluta en avhandling om Colette, den franska författaren som tvingades spökskriva romaner åt sin mediokre make och blev lurad på de litterära rättigheterna. Colette tog sitt öde i egna händer, flyttade samman med en kvinna och började så småningom skriva i eget namn. Var det något Rita visste när hon gifte sig med den åldrade Gombrowicz så var det betydelsen av sexuell läggning och vikten av att vakta sina litterära rättigheter. Outtröttligt har hon efter hans död 1969 arbetat för en kanonisering av hans författarskap, bland annat genom att publicera två biografier. ”Kronos” har hon vaktat som en lejonhona i fyrtio år (det påstås att den legat under hennes säng), men 2014 tyckte hon att tiden var mogen. Möjligen är ”Kronos” för nördig för den bredare allmänheten idag, men utgivningen är ett statement som öppnar för nya läsarter. Ett av 1900-talets mest fascinerande författarskap har precis blivit ännu mer intressant.