Cleo och Fricky har fått barn

Nathalie "Cleo" Missaoui har fått barn tillsammans med partnern Erik "Fricky" Friman. Det avslöjar rapparen på Instagram, där hon har delat en bild på den nyfödda som fått namnen Elda Angeline.

Paret kommer från Umeå, där de ingår i hiphopkollektivet Random Bastards. Under Umeåfestivalen Mästerbotten i slutet av april förra året friade Cleo till Fricky på scenen. Nu är paret förlovade och bor i Stockholm.

Fricky fick nyligen Musikförläggarnas pris för årets genombrott och sade i samband med utdelningen till TT att när familjen utökas så kommer han att stänga in sig för att skriva musik.

– Just nu vill jag bara få tid att stänga in mig med min familj och samtidigt skriva. Det är det roligaste jag vet. Jag har inga konkreta planer på ett helt album, men jag kommer att släppa många låtar i olika former framöver, sade han.

Cleos debutalbum kom 2011. Hon har grundat det feministiska musikkollektivet Femtastic och är en av grundarna av den ideella organisationen Fatta. Cleo har sedan tidigare en son född 2009.