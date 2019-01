Läkare: Ljusare situation för ebola i världen

Fakta

I mars 2014 konstaterades ett utbrott av ebolafeber i Västafrika. Hårdast drabbades Guinea, Liberia och Sierra Leone och WHO klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Sjukvården på plats klarade under lång tid inte av situationen på egen hand. Efter stora insatser av de drabbade länderna, frivilligorganisationer och WHO lyckades man kontrollera utbrottet och den 29 mars 2016 deklarerade WHO att det var över. Totalt hade 28 603 människor smittats och 11 301 avlidit relaterade till ebolautbrottet i Västafrika.

Utbrottet är det överlägset mest omfattade, sett till antal fall, sedan viruset identifierades i mitten av 1970-talet.

Källa: Folkhälsomyndigheten