Chance the Rapper ångrar samarbetet med Kelly

Chance the Rapper kallar sitt samarbete med R Kelly för "ett misstag" när han intervjuas i dokumentären "Surviving R Kelly" om de övergreppsanklagelser som riktats mot stjärnan. Både Chance the Rapper och R Kelly kommer från Chicago och har flera gånger stått på scenen tillsammans. Stjärnorna har också samarbetat på Chance the Rappers låt "Somewhere in paradise".

– Jag kanske inte brydde mig eller satte värde på de anklagades historier, eftersom de var svarta kvinnor. Normalt sett när något sådant här händer och stora stjärnor råkar i trubbel så handlar det om vita kvinnor och då blir det en stor grej. Jag hade aldrig riktigt sett bilder på R Kellys offer, säger han i dokumentären.