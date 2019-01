Flopp av Myhrer – får inte köra andra åket

André Myhrer pratade om att det skulle gå fort i världscupslalomen i Zagreb. Det gjorde det. Men inte för honom. På nya tävlingsskidor gick det snarare runt, knackigt och på tok för långsamt.

Den regerande olympiske mästaren hamnade nästan tre sekunder från ledande Marco Schwarz.

Och som om det inte var illa nog:

Tiden räckte inte ens för att slå sig in bland de de 30 bästa som får köra det andra åket. Den svenske veteranen får sortera in den första tävlingssöndagen 2019 under misslyckanden i den numera tjocka loggboken.

Rytmen stördes tidigt av ett slag, farten blev lidande av att det tekniska utförandet på de nya skidorna inte nådde upp i nivå.

Då är slalom en oförlåtlig sport.

2,71 sekunder efter österrikaren Schwarz och 2,29 bakom trean Manuel Feller är i sammanhanget enorma avstånd.Och förstås en rejäl mental örfil med tanke på hur André Myhrer resonerade kort före starten.

– Det vore fint att få med sig ett bra resultat med sig härifrån. Jag ska göra allt jag kan för att få det, sade Myhrer till SVT.

Marcel Hirscher, de senaste årens suverän och totalledare i den alpina världscupen, är tvåa inför det andra åket – och det trots en rejäl miss.

För Mattias Hargin var det varken bu eller bä. Han tog sig ned bland de 30 bästa som får bege sig upp till startbåset när det drar ihop sig till andra åket 15.30. Han är 1,86 efter ledande Schwarz.

Kristoffer Jakobsen, tredje svensk till start, var inte i närheten av att kvala in till eftermiddagens avgörande.