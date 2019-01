Rymdfilm nästa för Björn Runge

Under natten till måndag belönades Glenn Close med en Golden Globe för sin roll i svenske regissören Björn Runges film "The wife". Nu står det klart att Runge kommer att regissera ytterligare en engelskspråkig storsatsning, rapporterar Variety

Filmen "Stardream" har skrivits av Felix Harrison och är ett postapokalyptiskt drama som utspelar sig på ett rymdskepp som ska föra hundratusentals personer från jorden till en ny planet.

Björn Runge beskriver sin nya film som "ett mäktigt drama med hypnotiserande möjligheter, som kommer att ta alla inblandade till en ny nivå av filmskapande".

Filmen spelas in under sommaren i Storbritannien och precis som i "The wife" är den svenske filmfotografen Ulf Bråntas och klipparen Lena Runge involverade i produktionen.

Vilka som kommer spela i filmen och när den har premiär är dock inte klart.