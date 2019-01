Vonn gör comeback i S:t Anton i helgen

Alpina superstjärnan Lindsey Vonn är tillbaka i pisterna lagom till helgens världscuptävlingar i störtlopp och super-G i S:t Anton, Österrike.

"I'm NOT done yet!!!" skriver amerikanskan på sitt Instagram.

Med tanke på skadorna hon fick när hon kraschade i Copper Mountain, Colorado, i november är återkomsten tidig. Vonn tänjde ut ett ledband, vred ena knäet och fick en rejäl smäll på benet.

"Det har varit sex tuffa veckor men jag är på skidor igen och ser fram emot att komma tillbaka till startgrinden. Vi ses i S:t Anton i helgen", skriver hon.

Vonns stora mål är att slå Ingemar Stenmarks långlivade rekord på 86 segrar i världscupen. 34-åringen står just nu på 82 segrar.