Sport

Björklöven fick sista ordet mot Modo

Ingen av klubbarna är med i fajten om att lira uppflyttningsslutspelet till SHL till nästa säsong. Men kvällens hetaste match i hockeyallsvenskan spelades i Örnsköldsvik. Där vann Björklöven mot Modo. Jacob Peterson avgjorde med 3–2-målet 2.20 in i förlängningen. – Vi gör en bättre match och förtjänar vinsten, säger matchvinnaren till C More.

Femman mot nian låter kanske inte så upphetsande, men tabellplaceringarna var av underordnad betydelse när det rörde sig om Modo mot Björklöven och Örnsköldsvik mot Umeå, en gång ett klassiskt möte i högsta serien mellan två svenska mästare som genom åren gött svensk hockey med storspelare.