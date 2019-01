Beautiful boy: Drogdrama utan pekpinnar

"Det är en tung berättelse men i belgiske regissören Felix van Groeningens händer blir den trots ämnet ett bitvis visuellt vackert, välstämt och framför allt välspelat drama". Annika Gustafsson ser filmen med Timothée Chalamet och Steve Carell.

Beautiful boy BIO. DRAMA. Regi: Felix van Groeningen. Med: Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Thierney, Amy Ryan. Åldersgräns: 15 år. Längd: 2.00.

”Beautiful boy” baseras på två böcker skrivna och far och son David Sheff och Nic Sheff. Den förstnämnde skildrar sin envisa kamp för att försöka få den tonårige sonen att lämna ett livsfarligt drogfyllt liv medan den andra boken ger Nics perspektiv på åren med allehanda kemiska substanser, behandlingar, återfall, överdoser med mera. Det är en tung berättelse men i belgiske regissören Felix van Groeningens händer blir den trots ämnet ett bitvis visuellt vackert, välstämt och framför allt välspelat drama.

I den första scenen söker David Sheff, den välrenommerade journalisten med New York Times som en av sina uppdragsgivare, upp en forskare för att ta reda på hur drogen crystal meth påverkar användaren. Sedan berättas historien i tillbakablickar med vissa tidsmässiga hopp mellan Nics barndom, då han flyger mellan mamman på östkusten och fadern i San Francisco. Pappan har vårdnaden om sonen efter en skilsmässa, är omgift och ytterligare två mindre barn finns i hemmet.

Steve Carell är lysande och intensivt närvarande i faderns roll. Filmen blir i hög grad en berättelse om hans väg fram till insikten om att han faktiskt inte kan hjälpa sin son utan måste släppa taget. Det är bara Nic själv stödd av professionell personal som kan fatta de rätta besluten. Timothée Chalamet (”Call me by your name”) gör också en mångbottnad rolltolkning även om svängningarna, sveken, lögnerna, självbedrägeriet och självhatet har skildrats tidigare om än inte så nyanserat som här.

Varifrån Nics svarta hål, det vill säga det som han försöker fylla med hjälp av drogerna, egentligen kommer fördjupar sig filmen aldrig i. ”Beautiful boy” är helt enkelt inte den berättelsen och gör den därför mer allmängiltig. Men här framkommer ändå tydligt att föräldrarnas skilsmässa har påverkat Nico och att mor och far ännu många år senare inte förmår föra en konfliktfri dialog om sonen.

Pappan trodde länge att han visste det mesta om sin son och att de stod varandra mycket nära. Men vi människor vet ytterst sällan allt om ens de allra närmaste. Det genomsyrar ”Beautiful boy” som förtjänstfullt avstår från pekpinnar och moralism.