Bussbolaget beordrade förare köra regionbuss utan bromsar

Den gula regionbussen saknade bromsar och körde rakt in i en personbil vid ett rödljus. När en polisman provkörde bussen i låg fart blev bromssträckan 140 meter.

Trots bristerna åtalas varken bussföraren eller de trafikledare som beordrade föraren att köra bussen i rusningstrafik från Sjöbo till Lund.

En regionbuss från bussbolaget Nobina på väg mot Lund. En förare som körde 3,5 mil längs väg 11 för sex veckor sedan körde med en buss som nästan helt saknade bromskraft. Bild: Albin Brönmark

Det var i morgonrusningen den 30 november som en av Nobinas bussförare körde en tom regionbuss rakt in i en stillastående personbil vid infarten till Lund från Dalby. Personbilen for i sin tur rakt in i framförvarande personbil. Därför blev det plast-, plåt- och glasskador på tre fordon.