Gaga ber om ursäkt för sin duett med R Kelly

Den amerikanska popstjärnan Lady Gaga ångrar att hon gjorde sin hitlåt "Do what u want" tillsammans med R Kelly 2013.

"Jag står bakom de här kvinnorna till tusen procent", skriver hon i ett inlägg på Twitter . Hon syftar till de kvinnor som nyligen trädde fram i dokumentären "Surviving R Kelly" och vittnade om sexuella övergrepp av sångaren.

"Jag är ledsen för mitt dåliga omdöme när jag var ung och för att jag inte sade ifrån tidigare", fortsätter hon och förklarar att låten kom till under en mörk period i hennes liv.

Hon skriver också att hon tänker plocka bort låten från Itunes och andra musiktjänster och att hon aldrig tänker arbeta med R Kelly igen.