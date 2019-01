Hunter killer: Skamligt mager roll för Nyqvist

Hantverket är så pass bra att filmen funkar som popcorntillbehör för stunden. Så länge man tänker bort handlingens premisser. Michael Tapper ser krigsthrillern som blev en av Michael Nyqvists sista roller.

Hunter killer BIO. KRIGSTHRILLER. Storbritannien/Kina/USA 2018. Regi: Donovan Marsh. Med: Gerard Butler, Gary Oldman, Toby Stephens, Linda Cardellini. Åldersgräns: 15 år. Längd: 2.02.

Ryske presidenten Zakarin (Alexander Diatjenko) tillfångatas av försvarsminister Durov (Michael Gor) på flottbasen i Murmansk. Durov tänker anfalla USA för få nationen på sin sida. Tredje världskriget står för dörren.

Endast bildsköne amiral Fisk (rapparen Rashid ”Common” Lynn) i Pentagon är djärv nog att skicka iväg en ubåt under oprövade vildhjärnan Joe Glass (Gerard Butler) för att kolla läget. Men eftersom inte det tänjer tillräckligt på storyns trovärdighet, flyger man dessutom in en elitstyrka under Bill Beaman (Toby Stephens). De ska frita presidenten och sedan fly med hjälp av Glass ubåt.

”Hunter killer” är b-versionen av Tom Clancys b-fantasier om kalla krigets efterdyningar kring 1990. Upptinad och steroidpumpad från hyllvärmare i videobutiken till bioduksklass.

Storyn är inte bara övermåttan löjlig, den är helt ur takt med tiden. Hade Kina varit det vilda kärnvapenlandet i öst kunde det blivit intressant. Men Kina är medfinansiär. Alltså ryska skurkar i repris.

Med det sagt är hantverket – alltifrån klippningen till de visuella effekterna – så pass bra att filmen funkar som popcorntillbehör för stunden. Så länge man tänker bort handlingens premisser. Och att Michael Nyqvist fick den här skamligt magra rollen som ryske ubåtskaptenen Andropov som ett av sina sista filmjobb.