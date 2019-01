Sport

Luleå ny serieledare efter vändning

Örebro ledde med både 1–0 och 2–1 – men laget fick likväl vända hem från Norrbotten tomhänt. Luleå vände och vann med 4–2 och tar därmed över serieledningen i SHL. – Vi växte in i matchen, säger Johan Harju till C More.