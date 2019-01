Färre biobesök under förra året

Förra året gjordes nästan 16,4 miljoner biobesök i Sverige, enligt färsk statistik från Sveriges Biografägareförbund.

Det är en minskning med tre procent jämfört med 2017, vilket kan bero på något färre storfilmer på repertoaren, enligt Biografägareförbundet.

2018 års i särklass största film på svenska biografer blev "Mamma mia: Here we go again" med över en miljon sålda biljetter. Abbafilmen lockade nästan dubbelt så många som listans tvåa, musikaldramat "A star is born".

Samtidigt ökade besöken på svenska filmer med fem procent jämfört med året dessförinnan. Men svensk film står fortfarande för en liten del av kakan – 18,7 procent av de totala biobesöken.

Mest sedda svenska film blev "Ted – för kärlekens skull" med nästan 414 000 besökare.