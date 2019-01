Popduon Jung släpper ny musik

Under våren 2018 startade bröderna Henrik och Tom Ljungqvist gruppen Jung. Den första singeln "Vera" släpptes i april och sedan kom uppföljaren "This could be the end of it" och hiten "Wasteland". Tillsammans har de tre låtarna strömmats fem miljoner gånger.

Nu släpper popduon sin debut-ep "Formula", som innehåller två nya låtar utöver de tidigare singlarna.

Förutom musiken är Tom Ljungqvist känd från humorduon Tom och Petter och Youtubegruppen Inte helt hundra. Hans bror Henrik har tidigare spelat i indiepopbandet Join The Riot.